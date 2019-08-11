رئيس تونس: انتخابات هذا العام ستؤثر على مستقبل تونس لثلاثين عاما مقبلة

أكد الرئيس التونسي ​محمد الناصر​ أن "​الانتخابات الرئاسية​ والبرلمانية لهذا العام ستكون مؤثرة على مستقبل البلاد لمدة 20 أو 30 عاما مقبلة".

وأوضح الناصر، في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة ​عيد الأضحى​، أن "الفائزين بالانتخابات هذا العام سواء في البرلمان أو على رأس السلطة، ينتظر منهم العمل على تغيير واقع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم".

وأشار الى أنه "يتوجب على الفائزين العمل على تلبية تطلعات التونسيين من أجل ضمان ​العدل​ والإنصاف".

ولفت الناصر تأبينا للرئيس التونسي الراحل ​الباجي قايد السبسي​ الى أنه "غادرنا الرئيس يوم عيد ​الجمهورية​، لكنه لا يزال باق في نفوس التونسيين الذين سيحتفظون بذكراه لما قدمه لتونس من خدمات، سواء في بناء ​الدولة​ الوطنية أو تأمين الانتقال الديمقراطي بعد الثورة".