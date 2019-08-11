سبوتنيك: الدفاعات الجوية في محيط منطقة حميميم تتصدى لأهداف معادية

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأنه "أحبطت الدفاعات الجوية في قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية هجوما بالطائرات المسيرة القادمة من مناطق سيطرة الإرهابيين في ​ريف اللاذقية​ الشمالي الشرقي". وأشارت الوكالة الى أن "مضادات الدفاع الجوي المكلفة بحماية ​قاعدة حميميم​ العسكرية تصدت لأهداف معادية حاولت الاقتراب من ​القاعدة​"، لافتةً الى أن "ثلاث طائرات مسيرة، أطلقتها المجموعات المسلحة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي حاولت الاعتداء على القاعدة العسكرية الروسية في حميميم"، مؤكدةً أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرات الثلاث قبل وصولها إلى أهدافها، دون وقوع أية أضرار مادية أو بشرية".

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