شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس "الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم الأحد، فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد صراع مع المرض.
ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة غدا بمحافظة المنوفية، على أن يتم إقامة مراسم العزاء الجمعة القادمة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
ويتقدم ”الخليج 365” بخالص العزاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى وفاة شقيقته .
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