شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الحفاظ على الرقعة الزراعية.. 6 أهداف لقانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحكومة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على أرض الواقع، منذ ما يقرب من شهر تقريبا.

وفيما يلى نذكر أبرز أهداف القانون أبرزها الحفاظ على الرقعة الزراعية، والثروة العقارية:

1. الحفاظ على الثروة العقارية.

2. تقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية.

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3. إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.

4. الحفاظ على الشكل الحضارى والمعماري.

5. إيجاد موارد للتغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات.

6. الحفاظ على الرقعة الزراعية.