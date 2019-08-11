تجاوز معدل استهلاك الفرد العالمي لبيانات الإنترنيت وإجراء 22 مليون مكالمة هاتفية..السعودية تكشف حجم البيانات المستهلكة يوم عرفة

بلغ حجم استهلاك البيانات الالكترونية في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أمس السبت، في يوم عرفة، نحو 1718 تيرابايت، حسب ما أوردته إحصائية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وبحسب صحيفة “هام” السعودية، فإن الإحصائية أوضحت أن حجم الاستهلاك يزيد بنسبة 34 في المائة عن العام الماضي، وشمل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (344 ميغابايت/ مشترك)، ليتجاوز معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي واتساب، ويوتيوب، وسناب شات، وفيسبوك، وإنستغرام.

وبلغ معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل، 44.91 ميجابت في الثانية، بنسبة زيادة 72.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغ معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.7 ميجابت في الثانية، بنسبة زيادة 55.7 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 ملايين مكالمة، بحسب المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فعّلت خدمة الجيل الخامس داخل الحرم المكي، والحرم المدني، والمشاعر المقدسة، في موسم حج هذا العام، في الاتجاه نحو تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمان، في إطار رفع كفاءة خدمات الاتصالات، وتقنية المعلومات طيلة الموسم.