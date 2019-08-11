قاده فريقه للفوز ومواصلة الصدارة.. الإدريسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الهولندي

واصل الدولي المغربي أسامة الإدريسي، المحترف في صفوف إي زد ألكمار الهولندي، عروضه القوية مع فريقه هذا الموسم، حيث نجح اليوم الأحد، في قيادته لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بمسابقة الدوري، بهدفين دون رد من أرض مضيفه آر كي سي فالفيك، ضمن ثاني جولات “الإيريديفيزي”.

ونجح الإدريسي في توقيع ثنائية ألكمار في الدقيقتين 35 و45 من عمر الشوط الأول، وهو النتيجة التي حافظ عليها زملائه حتى نهاية زمن المباراة الأصلي، ليهدي فريقه الفوز الثاني في الدوري الهولندي.

وأصبح المهاجم المغربي بهدفيه في مباراة اليوم، يتصدر قائمة الهدافين في الدوري بعدما بلغ الهدف الثالث، كما مكن هذا الانتصار نادي ألكمار من مواصلة تصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أوتريخت.