بمناسبة عيد الأضحى.. الملك يعفو على 350 سجينا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي عن 350 شخصا.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، صدر اليوم الأحد، فإن العفو الملكي هم تخفيض العقوبة السجنية لـ315 نزيلا، مقابل 35 شخصا استفادوا من العفو وهو في حالة سراح.

ووزع المستفيدين من العفو الملكي في حالة سراح على 3 أقسام، 16 منهم استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها، وشخص واحد استفاد من عقوبتي الحبس والغرامة، بالإضافة إلى 18 استفادوا من العفو من الغرامة.