الخليل: مصرع طفل دهسا من قبل والده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطفل، محمد بلال مسالمة، عامان، مصرعه مساء اليوم، الأحد، نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل والده في بلدة بيت عوا غرب الخليل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات، بأن الطفل المذكور قد وصل متوفيا إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل جراء حادث سير.
وأضاف ارزيقات بتعرض الطفل للدهس أثناء قيام والده بالرجوع للخلف بمركبته الأمر الذي تسبب بوفاته على الفور.
وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.
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