مقتل 'والي داعش' على إدلب السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الأحد، عن مقتل قياديين بـ"داعش" أحدهما يشغل منصب "والي إدلب" عقب اندلاع اشتباكات معهم أثناء محاولة اعتقالهم. وذكر المرصد في بيان، أن "قياديين اثنين بداعش قتلا أثناء عملية دهم لمنزل تتواجد به خلايا نائمة تابعة للتنظيم على أطراف مدينة سلقين الواقعة على الحدود السوري التركية مع لواء اسكندرون غرب إدلب". وأضاف ان "أحد القياديين يشغل منصب والي أدلب".





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