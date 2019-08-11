أكد مسؤول ايراني، اليوم الأحد، أن قوات بلاده قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية.
وحذر قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري في مقابلة صحافية نقلتها "روسيا اليوم"، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج.
ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".
ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".
كانت هذه تفاصيل خبر طهران: قادرون على احتجاز أي سفينة حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.