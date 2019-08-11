طهران: قادرون على احتجاز أي سفينة حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية

وحذر قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري في مقابلة صحافية نقلتها "روسيا اليوم"، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج.

ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".

