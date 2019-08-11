مهدي جاسم مشرفاً لفريق القوة الجوية

رياضة 2019-08-11 | 19:40 370 مشاهدة أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الاحد، عن تسمية مهدي جاسم مشرفاً لفريق كرة الصقور خلال المرحلة المقبلة. وذكر النادي في بيان ان "الهيئة الادارية للنادي، استقرت على تسمية المدرب مهدي جاسم، بمنصب مشرف فريق الكرة، وسيباشر في مهامه بشكل رسمي يوم غد الاثنين".



وقدم مشرف فريق القوة الجوية جاسم غلام، استقالته الرسمية مساء اليوم الاحد من منصبه مع فريق الكرة. المحرر: محمد خليل

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