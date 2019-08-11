الحرس الثوري الإيراني: أميركا وبريطانيا تخططان لحلب دول المنطقة

ونقلت قناة "الميادين" عن تنغسيري قوله، إن "أمن الخليج من أهم العناصر لإيران ونعتقد أن المسار البحري الدولي يجب أن يبقى دولياً".

وأضاف "وفرنا لعقود أمن مضيق هرمز وحضور دول من خارج المنطقة أخل بأمنها"، مبيناً أن "أميركا وبريطانيا تحيكان سيناريوهات متعددة لإضفاء الشرعية على تواجدهما في الخليج".



وأوضح قائد بحرية الحرس الثوري، أن "أميركا وبريطانيا تخططان لحلب دول المنطقة واستغلال دول أوروبا وغرب آسيا التي تحتاج لنفط إيران"، مؤكداً أن "الأميركيين شنّوا هجوماً على الناقلات قرب المياه الايرانية لاتهام ايران بذلك".

وتابع، أن "هناك عدة حوادث اصطدام بحري حصلت بسبب الاميركيين"، مبيناً ان "الناقلة "غرايس 1" كانت متجهة إلى أوروبا لكنهم حاكوا سيناريو توجهها لسوريا".

ولفت قاد بحرية الحرس الثوري، إلى أن "البريطانيين تعاملوا بشكل سيء مع بحارة "غرايس 1" الذين لا يزالون مسجونين داخل السفينة"، مبيناً أن "أميركا وبريطانيا عليهما تحمل مسؤولية الوجود الصهيوني في مياه الخليج".