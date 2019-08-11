مساعد روحاني يدعو لتقليص الاعتماد على النفط إلى الصفر

وقال نوبخت خلال الاجتماع الأول لتدوين ميزانية البلاد للعام الإيراني القادم (يبدأ 21 مارس 2020)، إنه "في ظروف الحظر التي تعيشها البلاد، يجب إيصال عائدات البلاد من صادرات النفط إلى أدنى حد ممكن".

وأضاف أن "الاعتماد على الأموال من بيع النفط يجب أن يكون قليلاً حتى في الظروف العادية"، مؤكداً على" ضرورة التقليل من هذا الاعتماد وإيصاله إلى الصفر".



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعرب في وقت سابق، عن اعتقاده بأن تأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده كان أقل لولا اعتمادها الكبير جداً على عائدات النفط، مشيراً إلى أهمية إصلاح الهيكلية الاقتصادية لإيران.