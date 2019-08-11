دعا مساعد الرئيس الإيراني، رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط محمد باقر نوبخت، الأحد، إلى تقليص نسبة الأموال النفطية في عائدات الميزانية الوطنية.
وقال نوبخت خلال الاجتماع الأول لتدوين ميزانية البلاد للعام الإيراني القادم (يبدأ 21 مارس 2020)، إنه "في ظروف الحظر التي تعيشها البلاد، يجب إيصال عائدات البلاد من صادرات النفط إلى أدنى حد ممكن".
وأضاف أن "الاعتماد على الأموال من بيع النفط يجب أن يكون قليلاً حتى في الظروف العادية"، مؤكداً على" ضرورة التقليل من هذا الاعتماد وإيصاله إلى الصفر".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعرب في وقت سابق، عن اعتقاده بأن تأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده كان أقل لولا اعتمادها الكبير جداً على عائدات النفط، مشيراً إلى أهمية إصلاح الهيكلية الاقتصادية لإيران.
وأضاف أن "الاعتماد على الأموال من بيع النفط يجب أن يكون قليلاً حتى في الظروف العادية"، مؤكداً على" ضرورة التقليل من هذا الاعتماد وإيصاله إلى الصفر".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعرب في وقت سابق، عن اعتقاده بأن تأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده كان أقل لولا اعتمادها الكبير جداً على عائدات النفط، مشيراً إلى أهمية إصلاح الهيكلية الاقتصادية لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد روحاني يدعو لتقليص الاعتماد على النفط إلى الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.