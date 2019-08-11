مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية نظيفة في البريميرليج

رياضة 2019-08-11 | 19:22 1,238 مشاهدة أفسد مانشستر يونايتد افتتاحية مشوار مدرب شيلسي فرانك لامبارد في البريمير ليج، عندما اجتاز الفريق اللندني الأزرق برباعية نظيفة مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من ماركوس راشفورد (18 من ركلة جزاء و67)، وأنتوني مارسيال (65) ودانييل جيمس (81).

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