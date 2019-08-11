على متن دراجات.. ثمانية حجاج يقومون برحلة من لندن إلى مكة

تمكن ثمانية حجاج مسلمين من بريطانيا القيام برحلة الحج من لندن إلى مكة على متن دراجاتهم برحلة قطعوا خلالها حوالي 6440 كيلومترا في إطار حملة خيرية. واستغرقت الرحلة من الدراجين الهواة 60 يوما عبر 17 دولة في ثلاث قارات من لندن إلى المدينة المنورة ثم اتجهوا إلى مكة لأداء المناسك بهدف جمع 500 ألف جنيه استرليني (أكثر من 606 آلاف دولار) لتمويل مشاريع لخدمة الفقراء في أربع دول.



وعبر الحجاج الثمانية في رحلتهم أراضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا ولختنشتاين والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو وبلغاريا واليونان وتركيا ثم مصر وصولاً للسعودية.

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