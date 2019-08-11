كيم يشرف على إطلاق صاروخ جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون أشرف على اختبار إطلاق «سلاح جديد»، في إشارة إلى المقذوفين اللذين تم إطلاقهما أمس الأول.

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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وكالة الأنباء المركزية القول، إن الزعيم الكوري الشمالي أمر باختبار السلاح على الفور، بعد تلقيه تقريرا عنه، وتفقده بنفسه في موقع الاختبار.

ولم تقدم وكالة الأنباء المركزية تفاصيل إضافية حول نوع السلاح.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التحليلات التفصيلية لنتائج الاختبار أثبتت أن نظام السلاح الجديد ملائم ويتوافق تماما مع متطلبات التصميم القوية للسلاح، مضيفة أن الزعيم كيم أبدى رضاه الكامل عن السلاح بعد مراقبة عملية الإطلاق.