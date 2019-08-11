آل جابر: المملكة لن ترضى باستمرار المعاناة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بين الأطراف المتنازعة، والعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشعب اليمني الشقيق عانى كثيرا، والأطراف التي تشعل الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني.

وقال السفير آل جابر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحكمة يمانية، وما حدث في عدن مؤخرا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة، وندعو الجميع في عدن إلى وقف أي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور إلى المملكة وحل أي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة.

وأضاف آل جابر: إن الشعب اليمني الشقيق عانى كثيرا، والأطراف التي تشعل الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني. ويجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع وعلى أي اقتتال أن يتوقف، و أن يسمح للعمل الإنساني والإغاثي بأن يعود فورا.