خالد بن سلمان: التطورات المؤسفة عطلت العمل الإنساني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير.

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وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، ومن هنا فقد دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة».

وأوضح أن واجب المملكة تقديم الدعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتوفير كل سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، مؤكدا أن التطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وهو أمر لا تقبله المملكة.

وأضاف «أكد المجتمع الدولي على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة الموقتة عدن، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة».