الجبير: لا تعطوا الفرصة للمتربصين والإرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، دعوة المملكة للقيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي في عدن.

وشدد الجبير أيضا على موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة الموقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلا في جدة، ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم. والمملكة ستظل دائما أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق، ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد».