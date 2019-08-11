السعودية تتصدى للفتنة وتدعو الفرقاء إلى الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دخلت المملكة العربية السعودية بثقلها الدولي والعربي لوقف الفتنة التي شهدتها العاصمة الموقتة عدن في الأيام الماضية، ودعت كافة الفرقاء إلى حوار هادئ وعقلاني في الرياض، لوقف الفتنة وتوحيد الصف.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا.

التحالف يتوعد

توعد التحالف العربي بقيادة السعودية باستخدام السلاح ضد من لا يلتزم بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، وطالب التشكيلات العسكرية بالانسحاب والعودة لمواقعها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، اعتبارا من الواحدة بعد منتصف ليل أمس، وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك، وتدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ 6 ذي الحجة، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، داعيا في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد، كما تعبر قيادة القوات المشتركة للتحالف عن شكرها للقيادات الوطنية اليمنية التي استجابت لنداء التحالف ومناشدات الشعب اليمني وغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني.

العملية الأولى

وأعلن التحالف أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في عدن، وقال إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين، وأضاف التحالف «لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن».

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استجابة الانتقالي

من جهته، أعلن المجلس الانتقالي استجابته لبيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وترحيبه بدعوة السعودية للحوار وجاهزيته له.

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس، نزار هيثم، في بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي للمجلس أن الأخير «يرحب بدعوة الأشقاء في السعودية للحوار وجاهزيته له».

غير أن مصدرا مسؤولا في التحالف قال إن تصريح الانتقالي جيد كخطوة أولى، ولكنه غير كاف، وعليه إعادة قواته إلى مواقعها، والانسحاب من المواقع التي استولى عليها بالعمل المسلح حالا.

وأفاد المصدر بأن الاجتماع سيكون في المملكة فور انسحاب الانتقالي وعودة قواته إلى مواقعها، موضحا أن التحالف سيؤمن المواقع التي سينسحب منها المجلس الانتقالي.

الحكومة ترحب

رحبت الحكومة اليمنية بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

ورحب الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأكد الالتزام بدعوة تحالف دعم الشرعية، كما رحب الناطق باسم الحكومة اليمنية بدعوة المملكة للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي على الحكومة واستهدافها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة الموقتة عدن.

سيناريو الأزمة