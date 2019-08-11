المجلس الانتقالي ينسحب.. وابن بريك يعلن العصيان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق، وقال المصدر «نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها».
وأفاد بأن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله كل مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع في السعودية.
في المقابل، أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك رفض المجلس الانتقالي الدعوة لانسحاب قوات تابعة للانتقالي من مؤسسات حكومية وألوية تمت السيطرة عليها.
وكان التحالف العربي قد طالب قوات الانتقالي بوقف إطلاق النار في عدن والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها.
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