سانا: الجيش السوري يسيطر على 3 بلدات في إدلب بعد معارك عنيفة

أعلن مصدر عسكري سوري أن ​الجيش السوري​ سيطر على عشرات المدن والبلدات الواقعة ب​ريف حماة​ الشمالي وإدلب الحنوبي.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن المصدر العسكري، أن الجيش السوري واصل عملياته على محاور عدة ضد التنظيمات والمجموعات الإرهابية في ​ريف إدلب الجنوبي​ وصولا إلى نجاحه باستعادة العشرات من القرى والبلدات الواقعة بريق حماة الشمالي.

وبحسب الوكالة السورية، فإن وحدات من الجيش نفذت تمهيدا بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد تحصينات ومقرات الإرهابيين في محيط بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

كما أشار المصدر إلى أن الجيش السوري سيطر على بلدة تل سكيك وسكيك والهبيط بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين من خلال اتباع أسلوب التقدم من محاور عدة في وقت متزامن مع عنصر المفاجأة.