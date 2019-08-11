مسؤول إيراني: إجراءات قواتنا المسلحة مع الدبلوماسية جعلت البلاد بموقع الإقتدار

لفت مساعد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، إلى أنّ "​الاتفاق النووي​ أظهر أنّ الإيرانيين قدّموا نموذجًا للعالم في مجال الوفاء بالتعهدات"، منوّهًا إلى أنّه "ليس خافيًا على أحد اليوم أنّ مكانة إيران و​الولايات المتحدة الأميركية​ تغيّرت عالميًّا".

وركّز خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة مازندران المنعقد في مدينة ساري، على أنّ "لا أحد في العالم اليوم يقول إنّ الايرانيين يسعون للحرب والتوتر، وانّ إجراءات قواتنا المسلحة إلى جانب الدبلوماسية قد جعلت بلادنا في موقع الاقتدار". وشدّد على أنّ "رغم إجراءات ​الحكومة الأميركية​ أحاديّة الجانب والمناقضة للأعراف ومبادئ القوانين الدولية في الخروج من الاتفاق النووي، فمازلنا نشهد التأثيرات القانونيّة والسياسيّة لهذا الاتفاق الدولي".