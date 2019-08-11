قوات الأمن الهندية في حالة تأهب قصوى لإحباط عمليات مسلحة في نيودلهي

أعلنت ​قوات الأمن​ ​الهند​ية عن حالة التأهب القصوى بعد ورود معلومات عن تخطيط إرهابيين لشن هجمات بالقنابل في العاصمة ​نيودلهي​ ومدن أخرى.

ونقل موقع "India Today" عن مصادر أمنية أن "​الأجهزة الأمنية​ حذرت من أن إرهابيين قد يستخدمون سيارات حكومية لتنفيذ هجمات، في الوقت الذي يرتدون فيه أزياء رسمية لمخادعة ​الشرطة​".

وأكد مسؤول أمني أن "أكثر من 20 ألف شرطي، بمن فيهم ​القوات​ شبه العسكرية، سينتشرون حول الحصن الأحمر في دلهي لإحباط أي اعتداء إرهابي".

ولفت الى أن "السلطات الهندية تراقب عن كثب مخيمات ​اللاجئين​ الروهينغا في العاصمة، في حين تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المطارات ومحطات ​القطار​ بالبلاد".

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تزايد التوتر بين ​باكستان​ والهند، بعد إعلان الأخيرة إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو و​كشمير​.