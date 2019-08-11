قوات الأمن الهندية في حالة تأهب قصوى لإحباط عمليات مسلحة في نيودلهي

أعلنت قوات الأمن الهندية عن حالة التأهب القصوى بعد ورود معلومات عن تخطيط إرهابيين لشن هجمات بالقنابل في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى.
ونقل موقع "India Today" عن مصادر أمنية أن "الأجهزة الأمنية حذرت من أن إرهابيين قد يستخدمون سيارات حكومية لتنفيذ هجمات، في الوقت الذي يرتدون فيه أزياء رسمية لمخادعة الشرطة".
وأكد مسؤول أمني أن "أكثر من 20 ألف شرطي، بمن فيهم القوات شبه العسكرية، سينتشرون حول الحصن الأحمر في دلهي لإحباط أي اعتداء إرهابي".
ولفت الى أن "السلطات الهندية تراقب عن كثب مخيمات اللاجئين الروهينغا في العاصمة، في حين تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المطارات ومحطات القطار بالبلاد".
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تزايد التوتر بين باكستان والهند، بعد إعلان الأخيرة إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير.
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