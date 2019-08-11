الداخلية المصرية: إطلاق سراح 1634 سجينا نتيجة عفو رئاسي لمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنّ "تنفيذًا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدّة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الّذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019، فقد عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقّي الإفراج بالعفو عن باقي مدّة العقوبة".
وأوضحت في بيان، أنّ "أعمال اللجان انتهت إلى إنطباق القرار على 1024 نزيلًا ممّن يستحقّون الإفراج عنهم بالعفو"، مبيّنةً أنّ "اللجنة العليا للعفو كانت قد باشرت أيضًا فحص حالات مستحقّي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًّا".
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