روحاني: إيران تعيش ظروفا خاصة بسبب الحظر الأميركي الظالم ولا حل عسكريا لقضية كشمير

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أنّ "لا حلّ عسكريًّا لقضية ​كشمير​ إطلاقًا"، مشدّدًا على "ضرورة العمل على حل وتسوية القضية دبلوماسيًّا"، مبيّنًا أنّ "إيران تدعو ​الهند​ و​باكستان​ للتحلّي بضبط النفس ومنع حدوث الاضطرابات وقتل الأبرياء في كشمير".

وهنأ خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس وزراء باكستان ​عمران خان​، حكومةَ باكستان وشعبها المسلم لمناسبة ​عيد الأضحى​ المبارك، لافتًا إلى أنّ "إيران وباكستان كانتا وستظلّان كذلك على الدوام بلدين جارين وصديقين وشقيقين". وأوضح أنّ "إيران تسعى لتطوير العلاقات والتعاون مع الدول الجارة بخاصّة باكستان في مختلف المجالات، ومنها تنمية الاسواق المشتركة".

وركّز ظريف على أنّ "إيران اليوم تعيش ظروفًا خاصّةً بسبب الحظر الأميركي الأحادي والظالم، لكنّها تسعى في الوقت ذاته لتوفير الأمن المستديم للملاحة البحرية في ​الخليج الفارسي​ و​مضيق هرمز​ وبحر عمان وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجيران". وذكر أنّ "إيران سعت على الدوام في سياق الحيلولة دون التوتر وزعزعة الأمن في المنطقة، ونحن نعتقد بأنّ شعب كشمير المسلم يجب أن يستفيد من مصالحه وحقوقه القانونية وأن يعيش بأمان".