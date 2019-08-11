البرهان: للاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني بالسودان أساسه المواطنة والعدالة

أكّد رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، أنّ "التحديات والأوضاع الاقتصاديّة الّتي يعيشها السودان تحتّم علي الجميع حماية ما تمّ التوافق عليه في الرابع من آب الحالي".

ودعافي خطاب وجّهه إلى الشعب السوداني بمناسبة ​عيد الأضحى​، إلى "الاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة سيتوعب جميع السودانيين"، موضحًا أنّ "في ظلّ هذا الواقع الجديد، لا بدّ أن نجدّد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن، هو في أمسّ الحاجة لتضافر جهود كلّ أبنائه في كلّ المجالات والميادين، من أجل البناء والتنمية والإعمار وتحقيق مصالحه العليا".

وشدّد البرهان على أنّ "السودان اليوم في أشدّ الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد في أبنائه، لمواجهة التحديات والتغلّب على كلّ الأسباب الّتى أدّت إلى إقعاد هذه الأمة"، مركّزًا على أنّ "لا مكان اليوم لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية بين أبناء الشعب السوداني".