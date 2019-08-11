قائد القوات البحرية الإيرانية: نحذر من أي تواجد غير شرعي في المياه الخليجية ومضيق هرمز

أكد قائد ​القوات​ البحرية في الحرس الثوري ال​ايران​ي علي رضا تنغسيري أن "أمن ​الخليج​ من أهم العناصر ل​إيران​ ونعتقد أن المسار البحري الدولي يجب أن يبقى دولياً"، مشيراً الى "اننا وفرنا لعقود أمن ​مضيق هرمز​ وحضور دول من خارج المنطقة أخل بأمنها".

وفي تصريح لقناة "​الميادين​"، اوضح تنغسيري ان "​أميركا​ و​بريطانيا​ تحيكان سيناريوهات متعددة لإضفاء الشرعية على تواجدهما في الخليج"، مشيراً الى أن "أميركا وبريطانيا تخططان لحلب دول المنطقة واستغلال دول ​أوروبا​ وغرب آسيا التي تحتاج لنفط إيران".

وأكد أن "الأميركيون شنوا هجوماً على الناقلات قرب ​المياه​ الايرانية لاتهام ايران بذلك، وهناك حوادث اصطدام بحري عدة حصلت بسبب الاميركيين".

Advertisements

ولفت الى أن "الناقلة "غرايس 1" كانت متجهة إلى أوروبا لكنهم حاكوا سيناريو توجهها ل​سوريا​"، مشيراً الى أن "البريطانيون تعاملوا بشكل سيء مع بحارة "غرايس 1" الذين لا يزالون مسجونين داخل ​السفينة​".

وأكد أن "أميركا وبريطانيا تحاولان تشكيل تحالف غير شرعي في المنطقة استكمالاً للسيناريوهات التي نسجوها"، مشيراً الى أن "أميركا وبريطانيا تخططان لتواجد ​اسرائيل​ في المياه الخليجية"، مشدداً على انه "على أميركا وبريطانيا تحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي في مياه الخليج".

وأشار تنغسيري الى "اننا نحذر من أي تواجد غير شرعي في المياه الخليجية ومضيق هرمز"، لافتاً الى "أننا نحن في القوات البحرية لحرس الثورة مسؤولون عن ضمان أمن مضيق هرمز والخليج ولا حاجة للغرباء"، مشدداً على ان "رسالتنا إلى الدول في المنطقة وخارجها هي أنه طالما نصدر نفطنا من المنطقة فنحن نضمن أمنها".