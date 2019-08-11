أوضح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، في حديث تلفزيوني، أن وزير الدولة هو وزير سياسي، لكن في الفترة الأخيرة بات يعهد إليه ملف ما.
وفي حين أشار مراد إلى أنه موجود في الحكومة من منطلق سياسي، لفت إلى أنه يعمل على الملف الذي هو في عهدته، أي التجارة الخارجية.
وأوضح مراد أن هناك ملفان أساسيان على صعيد البقاع الغربي، هما نهر الليطاني وطريق بيروت ضهر البيدر.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: الليطاني وطريق بيروت ضهر البيدر ملفان أساسيان للبقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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