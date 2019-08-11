الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، في حين يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة، بينما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

أما الأربعاء، فقليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالانخفاض على الجبال والداخل، في حين تنشط الرياح احيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.