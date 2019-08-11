قسطنطين: باسيل لم يكن حاضرا في اجتماع المصالحة ببعبدا لأنه لم يكن جزءا مما حصل

أكد مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" انطوان قسطنطين أن "رئيس التيار جبران باسيل لم يكن في الاجتماع الذي عقد في بعبدا لأجل المصالحة لأنه لم يكن جزءا من الذي حصل، ولأن ما حصل وقع بين "الحزب الديمقراطي اللبناني" والحزب "التقدمي الإشتراكي".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح قسطنطين أن "باسيل لم يبشارك بجلسة الحكومة التي عقدت لكن شارك في "التيار الوطني" وواكب باسيل الجلسة بالقول "الى مواعيد منتجة".
وشدد على أنه "لن يكون هناك أي مساومة على مسألة الحق في التعبير والتنقل بحرية على كافة الأراضي اللبنانية".
وأكد قسطنطين أنه "لا يمكن ان يكون أحد من الخارج قد ضغط أو تكلم مع رئيس الجمهورية في هذا الاطار".
واعتبر أنه "يمكن لأي دولة أن تنظر لممارساتنا، لكن ليس لأي دولة ان تتدخل في مسارنا القضائي".
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