ميقاتي: مهما حصل ستبقى القدس هويتها عربية وستظل فلسطين القضية الأساس

أكد رئيس كتلة "الوسط المستقل" ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "رغم انتهاكات ​القوات الاسرائيلية​ وتعدياتها أصر ال​فلسطين​يون على أداء صلاة ​عيد الأضحى​ المبارك في ​المسجد الأقصى​ مجددين تمسكهم بأرضهم وايمانهم. فتحية إلى هذا الشعب الصامد، ومهما حصل ستبقى ​القدس​ هويتها عربية، وستظل فلسطين القضية الأساس لكل عربي ومسلم مهما طال الزمن".

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