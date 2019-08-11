آلان عون: معالجة قبرشمون لن تكون على حساب الضحايا

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، أن الموقف المتصلب سابقاً، بالنسبة إلى قضية قبرشمون، يعود إلى الدعم الذي كان يحظى به كلف فريق من قبل الحلفاء، وهو ما أدى إلى سقوط كل المبادرات.
وأوضح عون أن لقاء بعبدا، الذي جمع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، هو تكريس أن لا غالب ولا مغلوب، لكن مع معالجة حقيقية كما يجب، سياسياً وقضائياً، وليس على حساب الضحايا.
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