حاصباني: أموال سيدر ليست خزنة ستفتح بل هناك اجراءات واصلاحات يجب القيام بها

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ انه "يجب القيام بإصلاحات سليمة ومتكاملة وسريعة ويكون فيها شفافية"، مشيراً الى أن "أموال ​مؤتمر سيدر​ ليست خزنة ستفتح، بل هناك اجراءات واصلاحات يجب القيام بها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حاصباني أنه "يجب ان نقوم بهذا العمل منذ وقت طويل جدا"، مشيراً الى أنه "جاءت فترة تعطيل اليوم وعدنا الى العمل ولكن ليس بخطوة متقدمة وعلينا ان نسرع العمل لنعوض الوقت الضائع لان الاصلاحات تأتي بالاستثمارات وهذا اكثر من سيدر".

ولفت الى أن "هناك خطوات متعددة ليست كافية هناك اكثر منن 20 خطوة للاصلاحات، وعلى الحكومة أن تدعم ​خطة الكهرباء​ بأسرع وقت ممكن"، مشيراً الى "أنني متفائل بحذر والعمل يكون بالاصلاحات الحقيقة وليست الصورية".