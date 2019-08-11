أفيوني: إلى متى يستمر سكوت المجتمع الدولي عن جرائم العدو الاسرائيلي؟

أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "قوى الاحتلال والاغتصاب تنتهك مرة أخرى حرمة المسجد الأقصى في هذا اليوم المبارك وتهاجم المصلين العزل".
وسأل: "إلى متى يستمر سكوت المجتمع الدولي عن جرائم العدو الاسرائيلي؟ المجد للشعب الفلسطيني الصامد دفاعا عن حقوقه وكرامته".
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