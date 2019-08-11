رئاسة المحاكم الجعفرية: إنجاز مشروع دفتر الزواج وإرساله للجهات المعنية لإبداء الرأي

لفتت رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية، في بيان، إلى أنّه "تمّ إرسال مشروع دفتر ​الزواج​، بعد إنجاز بنوده، إلى كلّ من رئاسة ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ والهيئة الشرعية فيه، والهيئة العليا للتبليغ الديني، للاطلاع والتفضّل بإبداء الرأي والملاحظات".

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