فادي جريصاتي: لا قانون للمقالع والكسارات حتى الآن وهذا هو الخطر الأكبر

أكد وزير البيئة فادي جريصاتي، في حديث تلفزيوني، أن المعركة لم تنه في مواجهة المقالع والكسارات، مشيراً إلى أن ليس هناك من قانون لها حتى الآن، وهذا هو الخطر الأكبر.
ورأى جريصاتي أن التحدي الأساسي يكمن في تكريس كل ما تقوم به الوزارة اليوم بقانون يصدر عن المجلس النيابي.
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