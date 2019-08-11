أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في حديث تلفزيوني، إلى أن الوزارة تعمل على 4 محاور أساسية، الأول هو تسهيل مزاولة العمل، الثاني هو تسهيل الإستثمار، الثالث هو تسهيل التصدير، الرابع هو إستقطاب الشركات من الخارج. وأكد أفيوني أن الوزارة طرحت قوانين أقرت في الموازنة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادل أفيوني: الوزارة طرحت قوانين أقرت في الموازنة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.