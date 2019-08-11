شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الوطنية بتونس: عبدالكريم الزبيدى الرابح الأقوى من تفتت أصوات الإخوان بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، عضو الحملة الوطنية فى تونس، أن وجود 3 مرشحين محسوبين على حركة النهضة الإخوانية، وهم عبد الفتاح مورو وأسامة الشاهد، ومنصف المرزوقى، سيساهم فى إضعاف حظوظهم فى الانتخابات الرئاسية التونسية.

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وقال رئيس جبهة إنقاذ تونس، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أصوات الإخوان التابعين لحركة النهضة التونسية ستتشت بين الـ3 مرشحين، وبالتالى فإن نسب الأصوات التى سيحصلون عليها ستكون قليلة.

وتابع منذر قفراش أن هذا التفتت فى الأصوات سيعود بالنفع على المرشح عبد الكريم الزبيدى، الذى سيكون الرابح بدعم شعبى واسع للقضاء على الإخوان فى تونس.