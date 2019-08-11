بالصور- وفد كنسي يهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قدّم الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الذي كان في استقبالهم بمكتبه بحضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ.

كما استقبل المحافظ القمص أنطونيوس ذكري راعي الأقباط الكاثوليك في أسوان، يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكية، واستقبل المحافظ أيضًا القس موريس مكرم راعي الكنيسة الإنجيلية ووفد طائفة الأقباط الإنجليين.

وأشاد المحافظ بروح الود والمحبة والروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها، باعتبار أن الجميع شركاء في الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم فيما بينهم.