روحاني: إيران تولي أهمية كبرى لأمن الملاحة بالخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تولي أهمية كبرى لحماية أمن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، وتبذل قصارى جهدها في هذا السياق، كما ترى أن حماية الأمن في هذه المنطقة يضمن تنمية ومصالح شعوبها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير دولة قطر تميم بن حمد ال ثاني، عصر اليوم الاحد، مع الرئيس روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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كما أكد روحاني على إمكانية توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج من خلال التعامل وتظافر الجهود بين الدول المتشاطئة وفي إطار إجراءات أمنية مشتركة.

وتابع أن التجارب التاريخية تشير إلى أن تدخل الأجانب لم يسفر سوى عن المزيد من التوترات وتعقيد ظروف المنطقة.

من جانبه، قال الشيخ تميم الى ثاني، إن قطر لن تدخر جهدا في سياق خفض التوترات؛ مبينا أن المنطقة ينبغي تأمينها بواسطة الدول المتشاطئة، "وقطر لديها مواقف واضحة في هذا الخصوص، ونحن نرغب في التعاون مع ايران بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والامن الاقليمي".