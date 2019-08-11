الملك سلمان: نرفض ممارسات المجلس الانتقالي في عدن

إلتقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لبحث تطور الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

جدد خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والوقوف إلى "جانب اليمن واستقراره ورفض كل ما يهدد أمنه

ووحدته ونسيجه الاجتماعي.

ورفض العاهل السعودي، خلال لقائه العاهل السعودي، في كلمة أوردتها فضائية العربية"، ممارسات المجلس الانتقالي التي تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وكل ما من شأنه تقويض مؤسسات الدولة، داعيًا إلى "رص الصفوف وتفويت الفرصة

Advertisements

على كل المتربصين باليمن"، منوهًا إلى العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين و"الشعبين الشقيقين".

من جانبه، قال الرئيس اليمني، إنه يثني لى موقف المملكة الحازم والرافض للمساس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

واستطرد هادي أن مواقف المملكة العربية السعودية، تجسد التعاون بين البلدين في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

وقال الرئيس اليمني، إن أيادي المشروع الإيراني في شمال وجنوب اليمن تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة.