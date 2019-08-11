الداخلية السعودية : ما تحقق من نجاح في خطط الحج يعكس قدرات المملكة التنظيمية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن ما تحقق من نجاح في خطط الحج يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة لقوات الأمن في المملكة.

وأضاف التركي، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، ونقلته الإخبارية السعودية، أن الحج منظومة متكاملة تتعاون فيها كافة الجهات بالدولة.

واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، أن

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الخطط تحدد مسؤوليات كل جهة مشاركة في الحج، لافتًا إلى أن أعمال الحج تتم تحت إشراف الهيئة الملكية لمكة المكرمة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أعلنت السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة

لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة).

كما بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.