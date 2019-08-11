السعودية :قطارالمشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج في 45 ساعة

نجح قطار المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، في نقل 1.087.320 حاجا خلال 45 ساعة اشتملت على عدد من المراحل هي التصعيد والنفرة ورمي جمرة العقبة الكبرى خلال موسم حج هذا العام وفقا لما أعلنته الشركة السعودية للخطوطالحديدية "سار"، الجهة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والجهات ذات العلاقة.
وكما نُشر على وكالة الانباء السعودية، أشار المشرف على مشروعقطار المشاعر المقدسة المهندس محمد فدا، إلى أن المرحلة الأولى لقطار المشاعر انطلقت في الساعة الرابعة من فجر السابع من ذي الحجة وهي حركة مترو عادية يتوقف القطار فيها في جميع المحطات، وانتهت في الساعة السادسة مساء وتم خلالها نقل أكثر من 16 ألف حاج بين المحطات التسعة.
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