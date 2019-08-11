أكد الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، أن الصین ترغب بشدة في إجراء اتفاق تجاري مع الولایات المتحدة الأمریكیة.
وقال ترامب في تغریدة على "تويتر"، مساء أمس السبت، إن آلاف الشركات الصینیة تغادر واشنطن بسبب التعریفات الجمركیة، ویجب على
وقال ترامب في تصریح صحفي، یوم الجمعة الماضي: "نتفاوض مع الصین حالیًا، لسنا مستعدين لإجراء اتفاق، لكننا سنرى ما یحصل".
ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات التجاریة بین واشنطن وبكین في العاصمة واشنطن خلال سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمریكیة صنفت الصین، یوم الاثنین الماضي، "دولة متلاعبة" بالعملة، وذلك في أعقاب خفض سعر الیوان الصیني إلى أدنى مستوى له خلال 11 عام مقابل الدولار الأمریكي، في ظل تدھور العلاقات التجاریة بین البلدین.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب : الصين تسعى لإجراء اتفاق تجارى معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.