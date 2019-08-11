تقع قرية جابري الصغيرة في عمق المنطقة الجبلية في وادي نيلوم حيث يفصل نهر بين شطري إقليم كشمير الهندي والباكستاني وهو موقع طبيعي جنب القرية آثار تبادل إطلاق النار بين الدولتين.
إلى أيدي طفل في الرابعة من عمره يدعى أيان علي.
لكن هذا الوضع تغير في الشهر الماضي عندما وصلت قذائف المدفعية الهندية إلى القرية ووجدت عبوة ناسفة لم تنفجر طريقها
وقال عبد القيوم وهو عم الطفل "عثر على قنبلة تبدو مثل لعبة وعاد بها إلى هنا" وهو يشير إلى منزلهم.
لكنها انفجرت وقتلته وأصابت ثمانية من أشقائه ووالدته وأحد أقاربه.
وكان علي يعرض "اللعبة" على أشقائه لدى جلوس الأسرة لتناول طعام الإفطار
وقال عبد القيوم "حاولوا انتزاعها منه ثم انفجرت. مات على الفور" مشيرا إلى أن اثنين من الأطفال المصابين في حالة حرجة.
وقال الجيش الباكستاني إن العبوة كانت قنبلة عنقودية وهي محظورة بموجب معاهدة جنيف.
ونفت الحكومة والجيش في الهند الأمر وقال مسؤولان في الجيش لرويترز إن القصف عبر الهدود كان متناسبا وجاء ردا على إطلاق النار من باكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفل وإصابة 10 في انفجار قنبلة بالشطر الباكستاني من كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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