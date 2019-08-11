الرئيس التونسي المؤقت: الانتخابات ستكون مؤثرة لعقود مقبلة

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الأحد، إن انتخابات هذا العام ستكون مؤثرة على مستقبل البلاد لمدة 20 أو 30 عاماً مقبلة.

وأوضح محمد الناصر في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى، إن الفائزين بالانتخابات هذا العام سواء في البرلمان أو على رأس السلطة، ينتظر منهم العمل على تغيير واقع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم.

وتابع الناصر في كلمته، أنه يتوجب على الفائزين العمل "على تلبية تطلعات التونسيين من أجل ضمان العدل والإنصاف".

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وتولى الناصر ( 85 عاماً) الرئاسة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في يوم إحياء تونس لذكرى عيد الجمهورية في 25 يوليو الماضي.

وتستعد تونس لثالث انتخابات لها بعد الثورة، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر، فيما تجرى التشريعية يوم السادس من أكتوبر.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، رفض أكثر من 60 ملفاً لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، بعدما قدم 98 مرشحاً ملفاتهم للانتخابات. وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات.