التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، في الديوان الملكي بقصر منى، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأثنى الرئيس اليمني على موقف السعودية، وثبات دعمها للشرعية في اليمن وأمنه واستقراره، قائلاً إن "مواقف السعودية تجسد ما يجمع البلدين في مواجهة المشروع الإيراني، الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
اقرأ أيضاً: اقتحام قصر «المعاشيق» ومعسكرات عدن
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل السعودي والرئيس اليمني يبحثان الأوضاع على الساحة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.