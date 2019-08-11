إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال عقب اقتحام الأقصى

أصيب عشرات المصلين الفلسطينيين اليوم بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر طبية في جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" بسقوط نحو 61 جريحاً نقل 15 منهم إلى المستشفى، بينهم إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت".

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأدى أكثر من 100 ألف مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله تحسباً لدعوات المستوطنين باقتحامه.