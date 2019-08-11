جونسون يعد بتوسيع سلطات "الإيقاف والتفتيش" في حملته ضد الجريمة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن عزمه اتخاذ تدابير وإجراءات مشددة ضد الجريمة، من بينها نشر 20 ألف رجل شرطة في شوارع بريطانيا.

وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، تعهد جونسون أيضاً بدعم سلطات الشرطة للإيقاف والتفتيش، ووعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون.

وقال الزعيم المحافظ في مقال بصحيفة (ميل) اليوم الأحد: "نحتاج إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة. هذا يعني اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين".

وسيتم توسيع السلطات الجديدة لتشمل ثمانية آلاف رجل شرطة إضافي، يتم نشرهم في إنجلترا وويلز، الذين لن يكونوا في حاجة لتفويض من ضابط ذي رتبة عالية لإيقاف وتفتيش المشتبه بهم.

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وتأتي الخطوة فيما تواجه بريطانيا ارتفاعاً في جرائم القتل بالسكين، وبعد أيام فقط من تعرض رجل شرطة في لندن لإصابات خطيرة في هجوم بمنجل.

وتأتي الحملة المناهضة للجريمة أيضاً وسط تصاعد التوترات داخل المجتمع البريطاني بشأن سعي البلاد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

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